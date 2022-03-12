Emet Belediyesi'nden esnafa 100. zafer yılı takvimi

EMET, KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediyesi'nce Cevizdere zaferinin 100. yılı münasebetiyle bastırılan, nostaljik Emet resimlerinden oluşan takvimlerin bizzat Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından esnaflara dağıtımına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sanayi sitesinde sanayi esnaflarıyla bir araya gelerek, 100. yıl anısına bastırılan özel takvimleri ve İstiklal marşının bez flamasını esnaflara dağıttı.

Ziyaretlerinde esnaflarla sohbet edip, taleplerini de alan Başkan Hüseyin Doğan, esnaf ziyaretlerine devam edileceğini ve 100. zafer yılı anısına bastırılan takvimlerin tüm esnaflara dağıtılacağını ifade etti. - KÜTAHYA