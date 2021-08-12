Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem dualarla uğurlandı
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Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem dualarla uğurlandı

Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşama veda eden Kartal Belediyesi Eski Zabıta Müdürlerinden İsmet Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşama veda eden Kartal Belediyesi Eski Zabıta Müdürlerinden İsmet Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

İsmet Erdem için Kartal Cemevi'nde yapılan cenaze törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, belediye başkan yardımcıları merhumun ailesi ve yakınları katıldı. cenaze merasimi sonrası İsmet Erdem'in naaşı, Hasdal Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Kartal Belediyesi'nde 1990-1995 yılları arasında Zabıta Müdürlüğü görevi yapan İsmet Erdem, sırası ile Şişli ve Eminönü Belediyelerinde zabıta memurluğu görevlerinde bulunduktan sonra Mehmet Ali Büklü'nün Kartal Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde naklini Kartal Belediyesi'ne aldırarak 1995 yılında emekli olana kadar burada müdür olarak görev yaptı. Erdem, emekli olduktan sonra birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alırken bu kurumlarda değişik kademelerde bulundu. - İSTANBUL

Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem dualarla uğurlandı
Emekli Zabıta Müdürü İsmet Erdem dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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