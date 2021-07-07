Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu
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Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu

Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55), tarlada ölü bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55), tarlada ölü bulundu.

İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği'nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin'in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu
Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz

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