Elif Ada bebek neden öldü? Elif Ada bebeği kim öldürdü? Mustafa Gaffar tutuklandı mı?

Elif Ada bebek neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 aylık bebeğin yaşamını yitirmesi sonrasında gözler Gaziantep'te şiddete maruz kalan Cihan bebeğe çevrilmişti. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Peki, Mustafa Gaffar tutuklandı mı?

ELİF ADA BEBEK NEDEN ÖLDÜ?

3 aylık Elif Ada, annesi Beyza Nur Erol'un dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, tarafından darp edildi. Elif Ada'nın nefes almadığını fark eden Beyza Nur Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Antalya Serik'te, annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından dövülen 3 aylık Elif Ada bebek, hayatını kaybetti. Kızı Elif Ada'nın ölümünün ardından Beyza Nur E., polise giderek Mustafa G. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mustafa G. gözaltına aldı.Kira yüzünden tartıştıklarını ifade eden anne Beyzanur ''Normalde beni dövüyordu. Seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı'' dedi.

MUSTAFA GAFFAR TUTUKLANDI MI?

Beyza Nur E. polisteki ifadesinde, pazar günü Mustafa Gaffar'ın kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Beyza Nur E., Mustafa G.'nın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Mustafa Gaffar polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü.

Mustafa Gaffar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.

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