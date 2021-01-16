Eleşkirt beyaza büründü
16.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:26
Eleşkirt'te etkili olan kar yağışı İlçe esnafının iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi İlçe esnaflarından Davut Çelik ile röportaj Yolda yürüyen vatandaşlar AĞRI - Eleşkirt ilçesinde sabaha kadar aralıklarla yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Eleşkirt'te etkili olan kar yağışı
İlçe esnafının iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi
İlçe esnaflarından Davut Çelik ile röportaj
Yolda yürüyen vatandaşlar
AĞRI - Eleşkirt ilçesinde sabaha kadar aralıklarla yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar