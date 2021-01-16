Eleşkirt beyaza büründü

Eleşkirt'te etkili olan kar yağışı İlçe esnafının iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi İlçe esnaflarından Davut Çelik ile röportaj Yolda yürüyen vatandaşlar AĞRI - Eleşkirt ilçesinde sabaha kadar aralıklarla yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.