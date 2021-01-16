Eleşkirt beyaza büründü
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Eleşkirt beyaza büründü

16.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:26

Eleşkirt'te etkili olan kar yağışı İlçe esnafının iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi İlçe esnaflarından Davut Çelik ile röportaj Yolda yürüyen vatandaşlar AĞRI - Eleşkirt ilçesinde sabaha kadar aralıklarla yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt'te etkili olan kar yağışı

İlçe esnafının iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi

İlçe esnaflarından Davut Çelik ile röportaj

Yolda yürüyen vatandaşlar

AĞRI - Eleşkirt ilçesinde sabaha kadar aralıklarla yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt beyaza büründü
Eleşkirt beyaza büründü
Eleşkirt beyaza büründü
Eleşkirt beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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