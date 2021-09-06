Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da virajı alamayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Tekirdağ'da virajı alamayan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Saray İlçesinde meydana geldi. Ergene istikametinden Saray istikametine seyreden Onur Şahin (30) idaresinde ki 59 ABG 964 Plakalı otomobil Çukuryurt Mahallesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Servis Ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu hasar alan elektrik direğinden koparak sarkan elektrik kablolarının herhangi bir tehlikeye yol açmaması için olay yerine gelen elektrik bakım personeli tarafından elektrikler kesildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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