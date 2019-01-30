Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve ablasının görev aldığıüroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için giden genç 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

CİHAZI TAMİR ETMEK İSTEDİ

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan üroloji merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit (26) ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için geldi.

HAYATA VEDA ETTİ

Talihsiz genç, cihazı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yalanan Yiğit, ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmetcan Yiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmetcan Yiğit'in cansız bedeni savcının incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA