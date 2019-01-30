Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve ablasının görev yaptığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için giden Ahmetcan Yiğit, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve ablasının görev aldığıüroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için giden genç 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
CİHAZI TAMİR ETMEK İSTEDİ
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan üroloji merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit (26) ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için geldi.
HAYATA VEDA ETTİ
Talihsiz genç, cihazı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yalanan Yiğit, ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmetcan Yiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ahmetcan Yiğit'in cansız bedeni savcının incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yazık aslan gibi genç kardeşimiz sorumlusu kimse hesap vermesi lazım ki diğerleri önlensinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ekmeğinin peşinde, güvenlik görevlisi, Tıbbi cihazı kontrol. Bir haberde bu kadar çok çelişki olmaz. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin çok genç bi kardeşimizCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İnsan canı bu kadar ucuz olmamalıdır,,gencecik bir can gitti..bu olay ne ilk nede sondur..yetkililer hesap versin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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tamir işi güvenliğe mi kalmışCevap Yaz 5 Yayından Kaldır