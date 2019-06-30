ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN'da, tamir için çıktığı elektrik akımına kapılarak yaralanan Mustafa Tiryaki (26) tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Tiryaki, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Yaralanan ve asılı kaldığı direkten arkadaşları tarafından indirilen Tiryaki, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Tiryaki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA