Ele geçirilen haplarla 'Karabağ' yazdılar
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Ele geçirilen haplarla 'Karabağ' yazdılar

06.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:55
Ele geçirilen haplarla 'Karabağ' yazdılar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde narkotik polislerinin yaptığı operasyonda 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde narkotik polislerinin yaptığı operasyonda 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Polisler, ele geçirdikleri haplarla 'Karabağ' yazarak, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda C.D., Y.Ü. ve A.Ü. isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Baskında, 3 bin 372 gram ağırlığında yaklaşık 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, narkotik ekipleri, ele geçirdikleri haplarla 'Karabağ' yazarak Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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