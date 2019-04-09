Çarpışma dizisinin başrol oyuncu Elçin Sangu, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

"HANGİ PARTİYE OY VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yayınladığı Ekrem İmamoğlu mesajıyla çok konuşuldu. Sangu mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu!!İyi akşamlar." ifadelerini kullandı. Güzel oyuncunun mesajına yorum yapan bir takipçisi, "Elçin Sangu'nun hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Elçin Sangu oyunu CHP vermiş belli oldu." yorumunu yaptı.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Güzel oyuncu Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve manken olan Sangu, özellikle televizyon reklamlarında yer almasıyla Türkiye'de en çok kazanan ve aranan ünlülerden biri oldu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce Mersin Üniversitesi Opera bölümünde okudu. Daha sonra Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almasının ardından dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

KİRALIK AŞK DİZİSİ İLE TANINDI

Televizyon dizilerinde boy göstermeden önce sahne oyuncusu olan 33 yaşındaki Elçin Sangu, Haziran 2015'te başlayıp Ocak 2017'de final yapan Star TV'de Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Kiralık Aşk'taki Defne rolüyle tanındı. Bu dizidekiperformansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü ile birlikte 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında 2011 yılındaki Öyle Bir Geçer Zaman ki , 2012-2013 yılları arasında rol aldığı Aşk Kaç Beden Giyer, 2013-2014 yılları arasında rol aldığı Bir Aşk Hikâyesi,2014 yılında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura ve 2015 yılında rol aldığı Sevdam Alabora bulunmaktadır. 2016'da Elidor saç ürünlerinin yanı sıra Boyner mağaza zincirinin de reklam yüzü olmuştur.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜ OLDU

2016 yılının Mart ayında Elidor bakım ürünlerinin daha sonra ise Boyner markasının reklam yüzü oldu. Çerkes asıllı olan Sangu, sosyal medya ve diğer çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçildi. Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü oldu.