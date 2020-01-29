: Elazığ depreminin ardından korkutan sözler: Komşu faylar etkilenecektir

29.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:38

Elazığ'da yaşanan depremin yankıları sürüyor. 6.8 şiddetindeki depremle ilgili konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, Elazığ depreminin ardından ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Altunel, Elazığ depreminden sonra İstanbul'u da ilgilendiren Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.

"SİSTEMATİK ARALIKLARLA BÜYÜK DEPREMLER MEYDANA GELİR"

Prof. Dr. Erhan Altunel, Elazığ depreminin Doğu Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini hatırlattı. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 600 kilometrelik bir kırık olduğunu anlatan Altuner, depremin Türkiye'nin önemli tektonik yapılarından birisinde meydana geldiğini belirterek, "Ülkemizin kuzeyinde bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı vardır. Bu zonlar boyunca ülkemizin batıya doğru hareketi söz konusudur. Bu hareketin sonucunda bu faylar üzerinde sistematik olarak belirli aralıklarla bu tür büyük depremler meydana gelir. Ülkemizin batıya doğru hareketi sonucunda Anadolu'da stres birikimleri olur. Bunlar açığa çıktığı zaman burada da düzensiz depremler meydana gelir. Örneğin, daha öncede Balıkesir civarlarında depremler meydana geldi. Onlar düzenli olmayan bazen biriken stresi açığa çıkaran faylardır. Ama Elazığ'daki öyle değil. Bunların üzerinde düzenli olarak belirli aralıklarla büyük depremler meydana gelir" dedi.

"40 KİLOMETRELİK KIRILMA OLDU"

Depremde 600 kilometrelik fay hattının 40 kilometrelik kısmında kırılma meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erhan Altunel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kırılmadan dolayı bu deprem meydana geldi. Ülkemizde bu faylar olduğu sürece deprem tehlikesi her zaman vardır. Son depremin olduğu fayın üzerinden bundan daha büyük bir deprem beklemek biraz zor olay. Artçı sarsıntılar olacaktır."

KOMŞU FAYLAR ELAZIĞ DEPREMİNDEN ETKİLENEBİLİR

"Bu fay kırıldığı zaman, komşu fayların üzerine ekstra bir gerilme bindirmesi olacaktır. Bu komşu faylar, normal stres birikim esasında 20 yıl sonra kırılacaksa, bu kırılma bu depremden dolayı öne çekilecektir."

Kaynak: İHA

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