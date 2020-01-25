Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
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Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Depremin en dikkat çeken anı ise sarsıntı sırasında Kelime-i Şahadet getiren vatandaş oldu. O anlar, evde bulunan başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.01.2020 03:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:43
Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi

AFAD verilerine göre, 'ın ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

DEPREM SIRASINDA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Deprem sonrası ilk görüntüler sosyal medyaya ve ajanslarına düşmeye başladı. Depremin en çarpıcı anı sarsıntı esnasında Kelime-i Şehadet getiren kişi oldu. Videoda, sarsıntı sırasında evdeki eşyaların şiddetli bir şekilde sallandığı ve görüntüleri çeken kişi ile televizyonun yanında bulunan kişinin Kelime-i Şehadet getirdiği görülüyor.


Haber Videosu

: Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
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