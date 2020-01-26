Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!
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Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini gösteren en net görüntülerden birini Adıyaman'daki bir avizecinin güvenlik kamerası kaydetti. Deprem ile birlikte onlarca avize, saniyeler süren depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı.

26.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:21
Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!

merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

DAKİKALARCA SALLANDI

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerin yanı sıra başka ülkelerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem anına ilişkin en net görüntülerden birini 'daki bir avizecinin güvenlik kameraları kaydetti.

Deprem ile birlikte onlarca avize, saniyeler süren depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖSTEREN EN NET GÖRÜNTÜ

Bir sağa bir sola sallanan, daireler çizen avizelerin bu görüntüsü depremin şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.


Haber Videosu

: Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!
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