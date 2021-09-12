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Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkeze 32 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Koçharmanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 KT 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı
İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kontrolden çıkan araç refüje çarparak yan yattı - Haberler
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