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Elazığ'da korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldız - Haberler | Yerel

Elazığ'da korkutan çatı yangını Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da korkutan çatı yangını

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesinde bulunan ve altında banka ile iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısında lokanta bacasından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da korkutan çatı yangını

Elazığ'da korkutan çatı yangını

Elazığ'da korkutan çatı yangını

Elazığ'da korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da korkutan çatı yangını - Haberler
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