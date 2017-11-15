Elazığ'da İş Yeri Hırsızlığı

Elazığ'da bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlık şüphelileri polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen motorize devriye görevi sırasında Mustafapaşa mahallesinde bir iş yerinin kepenk demirlerini kesmeye çalışan 2 şahıs yakalandı.



Gözaltına alınan şahısların olayda kullandıkları demir kesme makasını aynı mahallede bulunan cami inşaatından çaldıkları tespit edildi.



Adliyeye sevk edilen zanlıların işlemleri devam ediyor.