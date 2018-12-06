Elazığ'da "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması"

Elazığ'da, "Huzurluk Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri parklarda vatandaşların daha rahat dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların daha güvende oyun oynayabilmesi ve eğitim güvenli ortamda sürdürülebilmesi amacıyla kent genelinde uygulama yaptı.



Çalışma kapsamında okul önleri, elektronik oyun salonları, internet kafeler ile halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçeler ile 156 aracı denetleyen ekipler, hakkında rüşvet suçundan yakalama kararı bulunan zanlıyı gözaltına aldı.



Ayrıca 4 iş yerine kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.