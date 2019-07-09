Elazığ'da drone destekli kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da drone destekli kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 4 kişi, drone destekli operasyonla tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da drone destekli kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 4 kişi, drone destekli operasyonla tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde, evin avlusunda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirip takip başlattı. Takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ayrı noktada kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca kaçak kazı da kullanılan malzemelere de el konuldu.

- Elazığ

Kaynak: DHA
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