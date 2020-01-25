Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (6)
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Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (6)

Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

25.01.2020 07:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 07:08
Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (6)

'de çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler - 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'da deprem - Gezin'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları (6)
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