Elazığ'da ' Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni

19.09.2019 16:14

Elazığ'da yürütülen 'Beyaz Bayrak' ve ' Beslenme Dostu Okul' programları kapsamında sertifika töreni düzenlendi.



Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında okullarda temizlik ve hijyeni temsil eden 'Beyaz Bayrak' projesi ve Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat projesi kapsamında 'Beslenme Dostu Okul' programı gerçekleştirildi. Program kapsamında il ve ilçe geneli temizlik konusunda başarılı olan okullar için sertifika töreni düzenlendi. Kültürpark Mamuratül Aziz Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcıları Uhut Emre Koyuncu, Mehmet Feyzi Dönmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, il ve ilçe okullarının idarecileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İl geneli toplamda 265 tane sertifika verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Cahit Polat, " Gelişmiş bir ülke olabilmemiz ve daha ileriye gidebilmemiz için çocuklarımızı hem bedensel hem de ruhsal olarak iyi yetiştirmemiz lazım. Bu kapsamda 2006 yılında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Beyaz Bayrak' projesi, yine 2010 yılında 'Beslenme Dostu Okul' projesi protokolü imzalandı. Türkiye'de de bu projeler hakikaten çok önemli adımlar attı. İlimizde 171 'Beyaz Bayrak' projesi sertifikası vereceğiz. Elazığ'da da toplamda 265 sertifika vereceğiz. 46 tane 'Beslenme Dostu Okul' sertifikası vereceğiz. Bu iyi bir rakam ama bizim için asıl iyi rakamın yüzde yüz olmasıdır. Hastalanmadan önce sağlığımızın kıymetini bileceğiz. Bunun için bu projeleri çok anlamlı buluyoruz"dedi.



İl Milli Eğitim Müdür Feyzi Gürtürk ise,"Hem 'Beyaz Bayrak' projesinde hem de ' Beslenme Dostu Okul' projesinde sayımız geçen yıllara oranla yüzde yüz artmış. Bu sayıyı yüzde yüze çıkarıp tüm okullarımızda ilk hedefimiz hem 'Beyaz Bayrak' hem de ' Beslenme Dostu Okul' projelerinde başarılı olmaktır. Her işin başı sağlık, hasta olmadan önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı olmadığımız zaman hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yük içerisine girmiş oluyoruz. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey, çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak ve bunu davranış biçimine dönüştürmek. İlimizde hem 'Beyaz Bayrak' hem de ' Beslenme Dostu Okul' projesi konusunda bu sayımızı yüzde yüz çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından okullara sertifikaları verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA