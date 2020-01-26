Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

26.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:44

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı enkaz alanında çalışmalar devam etti. Gece de devam eden çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da yoğunlaştırıldı. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

SON DURUM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 31'e, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1547'ye yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depreme ilişkin olarak, 26 Ocak 2020 saat 02.00 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 31'e yükseldiği ve depremden sonra hastaneye başvuran vatandaşların sayısının ise 1547'ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: AA