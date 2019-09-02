Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.09.2019 19:01
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Richter ölçeğine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
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