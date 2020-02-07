Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

07.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:49

Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verile göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Sivrice olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkezde fazla hissedilmedi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bugüne kadar 2 binden fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivrice'de meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ, 18:13'te 3.1 ve 16:03'te 3.4 büyüklüğünde artçılarla sallanmıştı.

41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1700'ü aşkın yurttaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkılırken 2 bini aşkın binada hasar tespit edilmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım için toplamda 80 milyon bağış toplanmıştı.

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