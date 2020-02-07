Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 2.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan Elazığ, 18:13'te 3.1 ve 16:03'te 3.4 büyüklüğünde artçılarla sallanmıştı.

07.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:49
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün verile göre, merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Sivrice olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkezde fazla hissedilmedi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bugüne kadar 2 binden fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivrice'de meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ, 18:13'te 3.1 ve 16:03'te 3.4 büyüklüğünde artçılarla sallanmıştı.

41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1700'ü aşkın yurttaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da 87 bina yıkılırken 2 bini aşkın binada hasar tespit edilmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım için toplamda 80 milyon bağış toplanmıştı.


Haber Videosu

: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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