Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kamerada
Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. O anlar, iki binanın arasında yer alan iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde, Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
O iki binanın arasında ve Selahattin Çetin'e ait iş yerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.
KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR
Deprem anında caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendilerini sokağa attıkları görüldü. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları kamera kayıtlarına anbean yansıdı.
SON ANDA KURTULDU
İki binanın yaklaşık 1'er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, araçlarının içerisinde yer alan vatandaşların olayı ucuz atlatması dikkat çekti.