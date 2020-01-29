: Elazığ'da 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları kamerada

29.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:22

Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde, Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki 5'er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

O iki binanın arasında ve Selahattin Çetin'e ait iş yerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.

KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Deprem anında caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendilerini sokağa attıkları görüldü. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları kamera kayıtlarına anbean yansıdı.

SON ANDA KURTULDU

İki binanın yaklaşık 1'er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, araçlarının içerisinde yer alan vatandaşların olayı ucuz atlatması dikkat çekti.

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