Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Şerifoğulları'nın "Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.

24.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:54
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık

'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Belediye Başkanı , Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Twitter hesabından Şerifoğulları'nun "Şimdi Elazığ Belediye Başkanı ile görüştüm. Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.


Haber Videosu

: Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık
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