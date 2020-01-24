Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Şerifoğulları'nın "Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.
24.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:54
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Twitter hesabından Şerifoğulları'nun "Şimdi Elazığ Belediye Başkanı ile görüştüm. Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.