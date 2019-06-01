Osmanlı torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı oldu
Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.
Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu.
KALABALIK ÖNÜNDE YEMİN ETTİ
Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek. Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti.
DEDELERİ OSMANLI VATANDAŞI
San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitz ve Brezilya Devlet Başkanlığı yarışını kaybeden Fernando Haddad gibi, dedeleri Osmanlı vatandaşı.
Kaynak: İHA
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı canlı izle