El ilanıyla kayıp papağanını arıyor

19.08.2019 16:42

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 yıldır beslediği papağanı kaybolan Murat Sinan Bozkurt, bastırdığı el ilanıyla hayvanına kavuşmaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oto ve halı yıkama işi yapan Bozkurt'un, 5 yıl önce sahiplendiği ve "Baba" adını verdiği sultan cinsi papağanı birkaç gün önce kafesinden kaçarak kayboldu.

Çevrede yaptığı aramalara rağmen papağana ulaşamayan Bozkurt, kızı Zeynep ile bastırdığı el ilanını, ilçenin farklı noktalarına asarak vatandaşlardan yardım talep etti. Papağanını bulmayı hayal eden Bozkurt, kendisine yardımcı olacak kişilere halı yıkama hediye etmeyi vadediyor.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanını 5 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesinden "daha tüyleri dahi çıkmamışken" alıp Gaziantep'e getirdiğini söyledi.

O günden beri kuşun artık aileden biri haline geldiğini anlatan Bozkurt, "Baba, mahallemizin ve ailemizin maskotu haline geldi. Bizlerden biri gibi oldu. Herkes bu kuşu tanırdı. Lütfen bulan vatandaşlar, ilanda belirtilen telefon numarasından bize ulaşsın." diye konuştu.

Kaynak: AA