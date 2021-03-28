Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı

Ekvator'da ABD'ye ait Noaa-20 adlı uydu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen araştırmada süper soğuk fırtınada, eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı. Uzmanlar bu durumu oldukça 'sıra dışı' olarak nitelendirirken, "Bu fırtına hiçliğin ortasında yaşadığı için şanslıyız" ifadelerinde bulundu.

Aralık 2018 yılında Ekvator'un güneyinde ABD'ye ait Noaa-20 uydusu tarafından kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından 3 yıl sonra yayımlandı.

REKOR SEVİYE

Yayımlanan rapora göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri eksi 111 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar söz konusu değerin rekor bir seviye olabileceğine dikkat çekti.

HAVA AKIMI ÇOK KUVVETLİ

Uzmanlar hava akımının çok kuvvetli olduğunu ifade ederken, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleştiğini ve örs benzeri bir şekle büründüğünü dile getirdi.

HER KİLOMETREDE 7 DERECE SOĞUYOR

Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma 'overshooting top' adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor.

Proud, üç yıl önceki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 - 14 derece daha soğuk olduğunu ifade etti. Meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.

"OLDUKÇA ŞANSLIYIZ"

Son üç yılda yaşanan benzer fırtınaların sayısının, ondan önceki 13 yılla eş olduğu gözlemlendi. Soğuk hava fırtınalarının daha çok tehlike yarattığı değerlendirilirse bu gözlem önem kazanıyor. Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, "Şanslıyız ki bu fırtına hiçliğin ortasında yaşandı" derken yaşanabilecek tehlikeye işaret ediyor.