Ekrem İmamoğlu, Valiliğin Suriyelilerle ilgili kararını değerlendirdi: Gerekli bir işlemdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliğinin Suriyelilerle ilgili kararını değerlendirdi. İmamoğlu, sürecin kötü yönetildiğine dikkat çekerek "Bu yapılan işlem elbette gerekliydi. Bu noktaya neden gelindi? Bu tedbir zamanında niye alınmadı?" dedi.

Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Düzensiz göçle mücadele eylem planınıaçıklayan İstanbul Valiliği,İstanbul'da kaydı olmayan göçmenlerin 20 Ağustos'a kadar kayıtlı bulundukları illere geri gönderileceğini açıklamıştı. Bu kararla ilgili bir soruya cevap veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BU TEDBİR ZAMANINDA NİYE ALINMADI?"

"Benim hep anlattığım bir şey var. Biz toplumdan yaşanan bu sorunları çok gündemde tuttuk. Ve söylediğimiz çok net bir şey var. Süreci kötü yönettiler. Türkiye olarak kötü yönettik. Dolayısıyla bugün gelinen noktada mülteci konusunu iyi yönetemediği için aldığı tedbir göze çarpıyor. Bu kadar serbest dolaşımla, yüz binlerce nüfuslu hareketi hangi şehir kaldırabilir. İnsani de değil. Bu göçü yapan insanlar da kötü koşullarda yaşıyor. Zaten 3,5 milyon insana kapıların bir anda açılmasının doğru olmadığını savunuyorum. Açıldıktan sonraki süreç de iyi yönetilemedi. İstanbul'da 1 milyondan bahsediyoruz. Yüzde 7'lere 8'lere varan oranda nüfusun demografisini değiştiriyorsunuz. Bu toplumu sosyolojik olarak yorar. Bu yapılan işlem elbette gerekliydi. Bu noktaya neden gelindi? Bu tedbir zamanında niye alınmadı?"

MÜLTECİLER İÇİN YAPILACAKLAR

"Ben mülteci konusuna nasıl bakıyorum. İstanbul'da yaşayan mültecilerin insani tüm sorunlarına sahip çıkmayı kendimize görev görüyoruz. Başta çocuklara ve kadınlara sahip çıkacağız. Aile trajedileri yaşanıyor. Biz ailelerin bu sorunlarına müdahale edeceğiz. Önce kadınlara ve çocuklara. Ulusal politikamız oluşması konusunda mutlak konuşan bir başkan olacağım. Çünkü 16 milyon nüfuslu bir kenti yönetiyoruz ve en çok mültecinin bulunduğu kentteyiz. Onun için bizim fikrimiz önemli. Bu süreci anlatacağız. Dünyaya bu süreç böyle yönetilemez diyeceğiz. Suriye'deki süreçte böyle yönetilemez. Tek konuşulan ney; ABD, Rusya ne istiyor? Ya oradaki halk? Masum insanlar, çocuklar kadınlar? bunlar konuşulmuyor."

"BU NÜFUSUN TOPLUCA YER DEĞİŞTİRME MESELESİ"

"Bu bir mülteci meselesi değil. Bu nüfusun topluca yer değiştirme meselesi. Dünya buna sessiz kalırsa, her ülkenin başına gelebilir. Bu iş uluslararası arenada da böyle konuşulmalı. Buradaki vatandaşlar vatanlarına geri dönebilmeli. Biz bunun gereğini hep beraber yerine getirelim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kentte ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı var. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir."