Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı
Seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'ye giden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir patates tezgahının üzerine çıkarak küçük bir miting yaptı.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'ye gittti.
FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRDİLER
İstiklal semt pazarında vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu'da ilgi büyük olurken vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
TEZGAHIN ÜZERİNDE OY İSTEDİ
Vatandaşların yoğun ilgisi sonrası bir patates tezgahının üzerine çıkan İmamoğlu küçük bir miting yaparak vatandaşlardan oy istedi.