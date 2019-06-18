Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi, program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştüğü iddia edildi. Görüşmeyi doğrulayan Ekrem İmamoğlu, "Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. 'Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz' deyip, kendilerini uğurladım." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ortak yayına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, çok tartışılan "otelde görüştüler" iddiasına da açıklık getirdi.

"BUNDAN SONRA O MASADAN KİMSE KAÇAMAZ"

Par'ın "Sizce nasıl bir yayındı?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Aslında Türkiye'nin ne kadar zaman kaybettiğini gösteren bir gece yaşadık. Bugüne kadar böyle bir yayından milletin mahrum kalması demokrasi adına o kadar üzücü ki... İki insan bir araya geliyor, bir edep içerisinde İstanbul'u konuşuyor. 17 yıldır bu yapılmıyor. Niçin? İnsanlar konuşsa, sorsa… Bu sefer sokakta ayrışan ve kutuplaşan insanlar konuşmaya başlayacak. Bu bakımdan ben çok tarihi bir an yaşadığımızı düşünüyorum. Önemli bir başlangıç olduğunun farkındayım. Onun için, inanın tüm hassasiyetimle, kendi ruhumla kendimi yansıtmaya, samimiyetimi aktarmaya çalıştım. Her iki tarafın da kusurları olabilir ama toplum bence gerekli mesajı almıştır. Aynı zamanda bundan sonra da olması noktasında ciddi bir adım atılmıştır. Kesinlikle medya kazandı. Bir de o yönüyle bundan sonra o masadan kimse kaçamaz."

YAYINA HAZIRLANMA SÜRECİ

İmamoğlu, "Nasıl hazırlandınız yayına?" sorusuna "Çok büyük bir hazırlık yapmadım. Çünkü 7-8 aydır her anım hazırlıkla geçiyor. İstanbul'u çalışıyoruz. Arkadaşlarım cumayı cumartesiyi boşaltalım dediğinde, "Hayır, öyle bir şey istemiyorum. Aksi takdirde o 2 saate çok önemli bir şey yüklemiş oluruz. Ben zaten hazırım. Ben İstanbul için hazırım!" dedim. Onun için cumayı da cumartesiyi de sahada geçirdik, hatta cumartesi 9 buçuk 10'u buldu programımızın bitmesi. Ertesi gün nelere hazırlık yapmalıyız, neleri konuşabiliriz diye bir kontrol ettik ve programa çıktık. Yani öyle çok özel bir çalışma yürütmedim." diye cevap verdi.

"SORULARI BİLİYOR MUYDUNUZ?"

"İsmail Küçükkaya'nın soruları önceden verip vermediği çok tartışıldı. Yayın öncesinde ne sorulacağını biliyor muydunuz?" sorusuna İmamoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Hayır hayır, öyle bir şey yok. Ama konu İstanbul olduğu için, ulaşımı konuşacağımızı, çevreyi konuşacağımızı biliyorduk. Sadece dün akşam depremi, kentsel dönüşümü konuşamadığımız için üzüntü duydum. Çünkü o gerçekten İstanbul için ele alınması gereken trajik bir konu. Bunu çok hızlı çözmemiz gerekiyor. Bir ona üzüldüm, onun dışında kısa da olsa her şeye temas ettik. Çocuğu konuştuk bu kentte. Bakın, bir yerel dilin bu kadar değiştiği ilk seçim bu. Geçmiş seçimlere döndüğünüzde mega projeler, yapılar, tünelle konuşuluyordu ama bu sefer insanı konuşuyoruz, farkında mısınız? Çocuğu, kadını, toplumu, birleşmeyi, buluşmayı, barışmayı konuşuyoruz. Bu muazzam bir şey, çok mutlu oldum. Rakibimin de bu dile eğilim göstermesi ve ona dönük konuşmalar yapması bence bir kazanımdır."

OTELDE KONUŞULANLARI AÇIKLADI

İmamoğlu, Par'ın "İsmail Küçükkaya ile önceden buluştuğunuza dair bir iddia ortaya atıldı. Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Tabii ki. Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, "Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul'da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele" dedim. Normal bir seçim değil ki bu. 31 Mart'ta bir seçim yaptık, 23 Haziran'da niçin bir seçim daha yapıyoruz? Niye bu ülke 3 ay daha seçimle boğuşuyor? Bunu millete anlatmamız gerektiği konusunda talebimi ilettim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. "Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz" deyip, kendilerini uğurladım."

SAYIŞTAY TARTIŞMASI

Programdaki Sayıştay raporu tartışmasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Belirtilen konular Sayıştay'ın seçim sürecinin başlamasının hemen öncesinde, Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2017 yılına ait İBB, İSKİ ve İETT denetim raporlarına dayanıyor. Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçma. Sayıştay Başkanlığı'nın kendi resmi web sitesinde rapor hâlâ duruyor. Raporda kamu zararına ve usulsüz işlemlere ilişkin; taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, ihale kanununa aykırı işlem yapılması, belediyenin yapması gereken tahsilatları yapmaması, İSKİ'nin bankalardan lüks araç temin etmesi gibi birçok husus bulunuyor." dedi.

STÜDYOYU ELEŞTİRDİ

İmamoğlu "Yayın sonrasında, 'Bu yayın aslında kimsenin kararını değiştirmeyecek' yorumları ağırlıktaydı. Hatta yayının sıkıcı olduğunu düşünenler de oldu. Bu yorumlara ne diyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kavga etsinler, sürtüşme olsun diye bekleyenler de olmuştur. İtiraf etmeliyim ki açıkçası iftira anlamında benim canımı sıkan birkaç söz oldu. Özellikle yalan kelimesi… Ama kavga etmeden de tartışılabileceğini ispat ettiğimizi düşünüyorum. Bu bence sevindiricidir. Rakibimize de bu anlamda teşekkür ediyorum. Kavga etmek bir kazanım değil ki. Sıkıcılıktan kasıt nedir? Ne olmalıydı? Birbirimizin yakasına mı yapışmalıydık? Bence keyifliydi. İyi bir deneyimdi. Bundan sonrakiler daha yaratıcı olabilir. 1980'lerde yapılan açık oturumları hatırlıyorum; biraz daha TRT formunda, biraz daha kurumsal. Hafif o havada başladı süreç. Ayakta olmalı, belki daha hareketli olmalıydı. Arkada ekranda projeler dönüyorken anlatmak isterdim. Daha farklı bir stüdyo ortamı olsun ve insanlara canlandırmalar sunalım isterdim."