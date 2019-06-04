Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı

İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın 'İmamoğlu tokat attı' dediği Doğukan Keskin isimli genç AK Parti tarafından hazırlanan 'İstanbul'a sahip Çık' başlıklı tanıtım filminde rol aldı. Tanıtım filmi için mekan olarak ise tartışmanın yaşandığı pizzacı kullanıldı.

AK PARTİ REKLAMINDA OYNADI

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve medyanın "İmamoğlu tokat attı" dediği esnafın AK Parti reklamında oynadı.

"İSTANBUL'A SAHİP ÇIK" DİYOR

Sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan reklam filminde söz konusu esnaf filmdeki diğer AK Partililerle birlikte, "İstanbul'a sahip çık" diyor. Reklam filmi için mekan olarak ise tartışmanın yaşandığı pizzacı kullanıldı.

NE OLDU?

AK Partili 'li il yöneticisi Elif Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında sarf ettiği sözleri öne sürerek "PKK ve FETÖ'ye destek verdiğini" iddia etmişti. Söz konusu iddialar İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasında da genç esnaf tarafından tekrarlamış, İmamoğlu da esnafa sözlerinin çarpıtıldığını anlatmaya çalışmış bu sırada genç esnafın yanağına dokunmuştu. Bunun üzerine medyada "İmamoğlu tokat attı" kampanyası başlatılmıştı. Genç esnaf ise tokat iddiasını reddetmişti.