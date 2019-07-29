Ekrem İmamoğlu'nun market görüntüsü tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir markette alışveriş yaptı. Alışveriş anına dair görüntülerin servis edilmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bir taraf "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını iddia ederek görüntülerin kurmaca olduğunu söylerken, diğer taraf "Halk adamı" deyip görüntülerin samimi olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İstinye'de bir alışveriş mağazasında görüntülendi. Ailesi tatilde olduğu için market alışverişini kendi yapan İmamoğlu'nu, tek başına alışveriş yaparken gören vatandaşlar şaşırarak fotoğraf çekti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

İmamoğlu'nun alışveriş yaptığı görüntüleri izleyen kullanıcılar, sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını iddia ederek görüntüleri samimiyetsiz buldu. Bazı kullanıcılar da İmamoğlu'nun "Halk adamı" olduğunu söyleyip görüntülerin samimi olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun görüntüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüyle de karşılaştırıldı.

İşte bazı tepkiler;