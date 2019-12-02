Ekrem İmamoğlu'nun et restoranındaki görüntüleri olay oldu

02.12.2019 08:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de bir lüks restoranda akşam yemeği yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde masada şarap ve rakının olması gözlerden kaçmadı. Twitter'dan en çok konuşulan konu olan görüntülere ise tepki yağdı.

MASADAKİ KADEHLER DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde; Ekrem İmamoğlu masanın başında otururken bir yanında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu diğer yanında da İzmir Belediye Başkanı oturuyor. Zengin bir yemek masanın olduğu görüntülere yansırken alkollü içecekler ise dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun önünde bir şarap kadehi kameraya kaydedilirken Kaftancıoğlu'nun önünde de rakı olduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Şarap ve rakının bulunduğu masada olan Ekrem İmamoğlu ise görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündem oldu. Twitter'da Trend Topic olan İmamoğlu'nun görüntülerine ise tepki yağdı.

GÖKÇEK DE YORUM YAPTI

Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerle ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de yorum yaptı. Gökçek, "Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı? Yorumlarınızı alalım" dedi. Gökçek ayrıca, "Seçim öncesi fakir sofrası... Seçim sonrası fakirin parasıyla CHP zafer sofrası" açıklamasında bulundu.

"İMAMOĞLU SU İÇTİ"

Gazeteci Deniz Zeyrek'in de olduğu alkollü sofrayla ilgi Zeyrek sosyal medyadan açıklama yaptı. Zeyrek, "Sevgili Başkan, yemeği 1 grup Kars/Ardahanlı organize ettik. Her yıl kaz sezonu açılışında yapıyoruz. Geçen yıllarda Sayın Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan'ın katılımıyla Ankara'da da yapmıştık. Kazlar Kars'tan bizim köyden geldi. Not:C.Kaftancıoğlu ve E.İmamoğlu su içtiler" dedi.