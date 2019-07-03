Ekrem İmamoğlu, kırmızı çizgilerini açıkladı

23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi. İmamoğlu, devamında "Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, merak edilenler hakkında Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

"HER ŞEYİ TARTIŞIRIZ, KONUŞURUZ"

İmamoğlu, "Kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Kırmızı çizgim elbette var. Toplumsal tüm mevzulara duyarlıyım, her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız. Bir karış toprağı bile… Millet olabilme duygusunu sarsacak, sınırlarımızı tartışmaya açacak her konu kırmızı çizgimdir. Ama her insanlık sorununu konuşalım. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, yoksulluğu, demokrasiyi… Bunları çözelim."

LGBT-İ SORUNU

İmamoğlu, Gürses'in "LGBT-İ bireyin sorunu" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Gayet tabii, o da çözülsün. Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli. Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var. Yalana, insanları aldatarak siyaset yapmaya, şiddete tahammülüm yok."