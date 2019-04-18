Ekrem İmamoğlu'nun 250 Bin Liralık Saati Dikkat Çekti

31 Mart seçimleri ve ardından gelen 17 günlük sürecin ardından Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, görevi teslim aldıktan sonra Saraçhane önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

250 BİN LİRALIK SAATİ DİKKAT ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarında, sol bileğindeki lüks saat göze çarptı. IWC markasının Portugieser Perpetual Calendar model saati, 31 bin 450 paund (yaklaşık 250 bin lira) bedelle satılıyor.

İşte İmamoğlu'nun kolundaki saatin güncel değeri;

İşte İmamoğlu ve 250 bin liralık saati;