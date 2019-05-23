Ekrem İmamoğlu'nun Konuk Olduğu Programdan Sonra Ahmet Hakan: Dinle Beni Ey İki Taraf

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına dair açıklama yaptı. Yayının yarıda kesilmediğini söyleyen Hakan, "Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben" dedi.

Ahmet Hakan, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile yaptığı programa dair açıklama yaptı. Hakan, "Dinle beni ey iki taraf" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları söyledi:

İKİ TARAFA DA TEPKİ GÖSTERDİ

"Bir taraf şöyle diyor: 'Abi adamı perişan ettin... Sinirlendi herif resmen... Gerçek yüzünü ortaya çıkardın...' Öbür taraf şöyle diyor: 'Abi adam seni perişan etti... Ters köşe oldun... Yerlere serildin... Mahvetti adam seni...'

İki tarafa birden sesleniyorum: Dinle beni ey iki taraf! Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben. Binali Yıldırım karşıma çıktığında... 'Aman da Binali Beyciğim... Yaman da Binali Beyciğim... Nasıl da oylarınızı çaldılar göz göre göre... Hırsız bunlar hırsız' falan diye goygoy yapmam.

'Binali Bey! Oylarımız çalındı diyorsunuz... Kim çaldı? Ne yani? CHP mi çaldı?' diye sorarım... Hem de üç kere üst üste sorarım... Ekrem İmamoğlu karşıma çıktığında... 'Aman da Ekrem Beyciğim... Yaman da Ekrem Beyciğim... Bir güneş gibi doğdunuz İstanbul'umuzun üstünüze... Güneşte leke var, sizde yok' falan diye goygoy yapmam.

'Ekrem Bey! Oyların tamamının yeniden sayılmasına niye karşı çıktınız' diye sorarım... Hem de üsteleyerek sorarım... Ben soruyu sorarım... Cevap veren de verdiği cevaplarla... Ya perişan olur ya da büyük sükse yapar... Ya inişe geçer ya da yükselişe geçer... Ya bir yıldız gibi parlar ya da bir mum gibi söner... Bu sonuçlardan hiçbiriyle zerre kadar ilgilenmem. Vallahi de ilgilenmem. Billahi de ilgilenmem.

İMAMOĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİNİ AKTARDI

Yok yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım... Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce...Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

'Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.' Ardından da Binali Yıldırım'la ekrana çıkıp benim moderatörlüğümde tartışmak istediğini de sözlerine ekledi. Hadi şimdi dağılın!

YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NUN SÜRELERİNİ PAYLAŞTI

Binali Yıldırım'ın konuk olduğu programın 21.28'de başlayıp 22.55'te bittiğini söyleyen Hakan,İmamoğlu'nun konuk olduğu programında 22.00'da başlayıp 23.35'te vurguladı.

"İSRAFI ANLATIRKEN YAYINI KESTİ" İDDİASI

"Ekrem İmamoğlu mevcut belediye yönetiminin israfını anlatamamış. Çünkü tam o zaman kesmişiz yayını." diyen Hakan şöyle devam etti:

İmamoğlu israfı anlattı Tarafsız Bölge'de... Sosyal medya hesaplarında da bu konuda anlattıklarını yayınladı. Yalancılar yalanlarında boğulurlar inşallah!

TEVFİK GÖKSÜ TARTIŞMASI

"Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'nun 'CHP'nin adayı nereli? Trabzonlu! Anladınız siz onu' dediğini iddia etti. Ben de buna itiraz ettim, 'Anladınız siz onu' diye bir cümlesinin olmadığını söyledim. İmamoğlu da ısrarla ve inatla 'Var!' dedi. Ardından da beni Tevfik Göksu'yu savunmakla suçladı."

"Programdan sonra birlikte izledik videoyu. Ve gördük ki: Ben haklıyım! Göksu'nun 'Anladınız siz onu' diye bir cümlesi yoktu. Ben sizin çarpıtmalarınızla baş edemedim... Bu bana dert oldu... Ama sizin çarpıtmalarınız karşısında zerre kadar yılmadım... Bu da size dert olsun."