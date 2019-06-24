Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminden zaferle çıkan Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından sabah saatlerinde bir video paylaştı.

İşte İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı o paylaşım;

"Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle #HerŞeyÇokGüzelOlacak"