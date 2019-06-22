Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı

Ekrem İmamoğlu yarın tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme ve sayım sürecinin kanunlara uygun olmasını sağlayacaklarını, ıslak imzalı tutanakları titizlikle takip edeceklerini söyledi. İmamoğlu, "Biliyorum 31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak. Her şey çok güzel olacak" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, yenilecek seçimler için sandık güvenliği çağrısı yaptı.

Twitter hesabından 'Her Şey Çok Güzel Olacak' etiketiyle birlikte bir video paylaşan İmamoğlu, "31 Mart'ın kahramanları olan sandık görevlilerimiz 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak. Sandığa atılan her oya yine sahip çıkacağız. Tüm süreci sonuna kadar titizlikle takip edeceğiz" dedi.

"Değerli sandık görevlisi arkadaşlarım, 31 Mart destanını sizin sayenizde yazdık. Siz olmasaydınız seçim güvenliği diye bir şey olamazdı. Sizler demokrasinin gerçek kahramanlarısınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi işimiz daha zor. Karşımızdakilerin neler yapabileceklerini tahmin bile edemiyoruz. Ancak sizlere olan inancım ve güvenim sonsuz. 23 Haziran'da da oy verme ve sayım sürecinin kanunlara uygun olmasını sağlayacağız. Islak imzalı tutanakları titizlikle takip edeceğiz. Her aşamanın kanunlara uygun olduğundan emin olacağız. Biliyorum 31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak. Her şey çok güzel olacak."