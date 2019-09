Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil" iddiasına yanıt

22.09.2019 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basında yer alan "Makbul vatandaş torpili" iddialarına yanıt verdi. Gazetecilerle yaptığı görüşmede gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İBB'ye torpille işçi alındığı iddialarına yönelik olarak parti içindeki yazışmayı gördüğünü ancak alımlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil" dedi.

TORPİL İDDİASINA YANIT

Referans mektuplarıyla işe alım yapıldığı iddialarıyla konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, parti içindeki yazışmayı gördüğünü ancak alımlarda böyle bir durumun kesinlikle geçerli olmadığını belirtti. İmamoğlu, "Partimizin kendi içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, gerisi yanlış. Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili ilçe başkanlığımı gerekli işlemi yapacaktır. Herkes bizi referans yazabilir başkalarını yazabilir ancak bunun bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Yanlış bir yazışmadır inşallah da bir an önce de düzeltilecektir" şeklinde konuştu.

"13 KİŞİLİK ALIM İÇİN 6 BİN KİŞİ BAŞVURDU, ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Medya A.Ş. için açılan ilana yapılan çok sayıda başvurunun kendisini üzdüğünü belirten İmamoğlu, "6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı aralarında göreve davet edeceğiz. Bu tabi bize İstanbul'da Türkiye'de işsizliğin geldiği son noktayı işaret ediyor. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın bütün alımlarda objektif olacağız, hassas olacağız. Burada iyi bir başlangıçla hep böyle devam edeceğiz. Tabi 13 kişi için 6 bin başvuru gerçekten üzücü bir durum" dedi.

"İBB'DE 25 SENEDİR İLAN GÖRDÜNÜZ MÜ?"

İşe alımlar için insan kaynakları portalı kurduklarını belirten İBB Başkanı, "Medya A.Ş. ve diğer kuruluşlardaki işten çıkarmalarla ilgili her şeyi anlattık. Bazıları kendileri ayrıldı bazılarıyla da biz yollarımızı ayırdık. İhtiyaç tespiti yapıldı ve bunu çok profesyonelce yönetiyoruz şu an. Bizim insan kaynakları portalımız açıldı. Bu sistemi devreye sokmuş olduk. Bu yeni nesil ve profesyonel bir his. 25 senedir İBB'de bir ilan gördünüz mü siz? Kamu alımı dışında. Görmediniz. İlk defa görüyorsunuz ve daha göreceksiniz. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Bazı medya organları "Makbul vatandaş torpili" başlığıyla yayımlanan haberde, İBB'nin işe alımlarda CHP teşkilatları ile koordineli çalıştığı ve işe alımlarda CHP ilçe başkanlıklarına iş başvurusunda bulunulduğunu iddialarını manşete taşımıştı.