Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama!

06.09.2019 17:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tunç Soyer'le birlikte gündemi değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne sürerek eylem yapan annelerle ilgili soruyu da yanıtladı.

"ANNELERİN YANINDAYIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlı bir gazetecinin HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili sorusu üzerine "Tabii ki evladının teröre teslim olduğunu görerek orada feryat feryat oğlunu tekrar isteyen annelerin yanındayım. Bu ülkede terörün kıskacına gençlerimiz girmesin diye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız hem İstanbul'da hem de Türkiyenin her yerinde büyük kentler olarak moral vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ KENDİLERİNİ KENARA İTİLMİŞ HİSSETMESİN İSTEMİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu "Biz istiyoruz ki gençlerimiz iyi yerlerde eğitim alsınlar. Hayata umutla baksınlar kimse kendisini kenara itilmiş adaletsizliğe uğramış ya da kutuplaşmış bir ülkede sağa sola savrulmuş hissetmesin istiyoruz. Bu ülkenin yasalarına en uygun biçimde demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz.Yasaya uyumlu ve uygun kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü demokrasi güçlenirlerse, herkes kendi varlığını ortaya koyabildiğini düşünürse o zaman herkesin ruhu ferah olur. Bunu yapmadığınız zaman terör örgütleri güçleniyor. Biz bu terör örgütlerinin bertaraf edilmesini istiyoruz. Bu bakımdan ben oradaki annelerin elbette yanındayım. Çocukların terörden kurtulması için her türlü mücadeleye hazırız. Ama bunun başka yöntemlerini birilerini unutmasın. Bankta oturan birini terörist ilan ederek bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunun çözümü siyasal platformlarda olur. Terörün kıskacına girmiş her bireyi kurtarırız. Bu ülkenin saygın bireyleri haline getiririz. Baktığımız pencere budur.Umuyorum Türkiye'nin terör belasından kurtulduğu bir Türkiye'de hep birlikte var oluruz." ifadelerini kullandı.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR

Yenikapı'da sergilenen israf araçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Başka örnekleri de ortaya koyacağız. Burada bizi ilk alkışlaması gereken hükümetin üyeleri" ifadelerini kullandı.Tunç Soyer başkanım ile birlikte olmaktan çok keyif adlığımı belirtmek istiyorum" diyen İmamoğlu, "Türkiye,'nin ekonomi tarihinin en önemli buluşmalarından olan fuara gelmek bizim için büyük bir onurdur. Şunu da belirteyim, İstanbul ve İzmir'in her konudaki birlikteliği muazzam bir enerjisi var. Kolektif bir ruhla çok güzel işle yapacağız" dedi.

"İSRAFI TOPLUMA ANLATMAK İSTİYORUZ"

Yenikapı'da sergilenen israf araçları ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, boyutunu hissetirmek istiyoruz. Yaptığımız, boşvermişlik ve bunun karşılığında ne kadar toplum ve kamu gelirinin harcandığının bir göstergesi. Bunu toplum görsün istiyoruz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız. Bu siyasi bir mesele değil. Burada bizi ilk alkışlaması gereken hükümetin üyeleri" diye konuştu.

KAYYUM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtına "Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi bir ortam yaratılıyor, ben onun asla parçası olmayacağım. Polemik bir beceri istiyor, ne yazık ki bu ben de yok" ifadelerini kullandı.