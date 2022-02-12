İmamoğlu, Alman medyasına dert yandı: Erdoğan bana malını çalmışım gibi bakıyor - Haberler
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İmamoğlu, Alman medyasına dert yandı: Erdoğan bana malını çalmışım gibi bakıyor

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alman Der Spiegel'e röportaj verdi. Pek çok konu hakkında görüşlerini paylaşan İmamoğlu, "Erdoğan, İstanbul sanki onun malıymış gibi ben de çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da çıkarılan Der Spiegel dergisine konuştu. İstanbul'dan cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, ofisinin kapılarını da bu röportaj için açtı.

Dergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı ve partisinin 15 yıl aralıksız İstanbul'u yönettiğine dikkat çekildi. Ekrem İmamoğlu bu duruma atıfta bulunarak, "Erdoğan, İstanbul sanki onun malıymış gibi ben de çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bazen bunun bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. İstanbul AK Parti dönemi altında zaman geçirdi. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumuyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumdayız. İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AK Parti'nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor. Hükümet, İstanbul'u kaybettikten sonra Türkiye'yi de kaybetmekten korkuyor." ifadelerine yer verdi.

Dergide, İmamoğlu'nun ofisinin detayları da yer aldı. Türk bayrağının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resminin olduğu belirtilirken, "Birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağandışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken, Atatürk'ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk'ün vatandaşı dinlediğini söylerken, kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi" ifadesi kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna cevap vermeyen İmamoğlu, bunun gündeminde olmadığını dile getirdi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Almanya, İBB, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Timuçin Aktürk:

:) Arkadaşlar başkanın yaptıklarını yazabilecek bir kişi var mı? Biz yada başkan başka bir İstanbul' da yaşıyor galiba...

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Süleyman Demir:

BİRAZ DA İSTANBUL LA İLGİLENSEN İŞİN GÜCÜN ŞİKAYET SONRA SEÇİM DE NASIL OY İSTEYECEKSİN

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Kuman:

İmamoğlu şaka gibisin! Bu kadar da pişkin olmaz bir insan! Acaba diyorum Evden çıkarken baktığın ayna dev aynası mi?

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