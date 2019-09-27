Ekrem İmamoğlu'ndan Celal Şengör'e: Biz sizden talimat alırız

27.09.2019 08:40

İstanbul'da dün saat 14.00 sularında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem büyük bir korku yarattı. Deprem sonrası yoğun bir mesaide olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Depremle ilgili teyakkuzda olunmasını ifade eden İmamoğlu'na, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Profesörü Celal Şengör, "Emrinizdeyiz Sayın Başkanım" dedi. İmamoğlu da ,"Estağfurullah biz de sizin emrinizdeyiz, biz bilimin emrindeyiz" şeklinde karşılık verdi.

"BİZ SİZDEN TALİMAT ALIRIZ"

Dün akşam saatlerinde televizyon programına katılan Ekrem İmamoğlu ile Celal Şengör arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Şengör'ün 'Emrinizdeyiz Sayın Başkanım' açıklamasına İmamoğlu, "Estağfurullah biz de sizin emrinizdeyiz, biz bilimin emrindeyiz. Biz sizden talimat alırız. Bilimin önünde boynumuzu bükeriz." şeklinde cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.