Ekrem İmamoğlu: Mülteci dostlarımız, mülteci olduklarını bilecek

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde halkla buluşma gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, "Mülteci sorununu ne yazık ki hep arka cebine attılar. İlgilenmediler. Bakın anlatayım. Biz insanlığı iyi biliriz, insana değer veririz, o ayrı. Ama mülteci dostlarımız, mülteci olduklarını bilecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ve son olarak şunu söylemek istiyorum, İstanbul'un ve Esenyurt'un bir gerçeği var ki mülteci sorunu. Mülteci sorununu ne yazık ki hep arka cebine attılar. İlgilenmediler. Bakın anlatayım. Biz insanlığı iyi biliriz, insana değer veririz, o ayrı. Ama mülteci dostlarımız, mülteci olduklarını bilecek. Bu soruna bugüne kadar uysal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara biz İstanbul'da ulusak bir politika oluşturacağız. Elbette ki bu şehirde olan mültecilerin çocuklarına, kadınlarına elbet destek olacağız. Ancak günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmeleri gerektiğini onlara anlatacağız. Yani bakın, biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Çocuklara sahip çıkarız, kadınların mağdur olmaması için çalışırız ancak sürecin nihayetlenmesi için bu kardeşiniz koltuk işgal eden bir başkan olmayacak. Uluslararası platformlarda anlatan ve çözen biri olacağım. Plajlardan fotoğraf göstererek mülteci sorunu anlaşılmaz. Anlamak için Esenyurt'un mahallelerine geleceksin. Misafirperverliğimizi bileceğiz, bu sorunu da bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim, göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için de çözemez. Biz seçildiğimizde 5 yıllığına seçildiğimizi biliriz. Ama bu arkadaşlar seçildikten sonra onları kim ne zaman görevden alır bilemezler. Onun için mülteci sorununu da biz çözeceğiz. Ben bu şehrin insanlarını birleştireceğim, bu şehrin insanlarını barıştıracağım. Kol kola omuz omuza horon da oynayacağım, halay da çekeceğim. Tüm milli duyguları bir arada yaşayacağım. Bu şehrin inançlarına sonsuz saygı gösteren bir insan olacağım. Bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım, söz veriyorum."