Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi son anket sonucu açıklandı.

İMAMOĞLU YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

YSK'nin iptal kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul'da yeniden yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi son anket sonuçları açıklandı. Sonar Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son ankette YSK'nın kararı ile mazbatası elinden alınan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a karşı önde görülüyor.

Sonar'ın açıkladığı son anket, 3 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi ile yapıldı.

KARARSIZLARIN ORANI 2,5 OLARAK BELİRLENDİ

Açıklanan anket sonucunda Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıklayanların oranı yüzde 49,2 olurken, Binali Yıldırım'a oy vereceklerin oranı ise yüzde 43,9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Son anket sonucuna göre, kararsızlar dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 52,3'ü bulurken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 46,7 oldu.