: Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız

23.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu açıklamalarında Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki rant ve rüşvet tartışmalarına da değinerek Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

"YAVAŞ'A YAPILANI KINIYORUM"

Bu saldırıların Ankara'da gelenek haline geldiğini belirten İmamoğlu, "Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası, acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim" şeklinde konuştu.

YAVAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sabah, rüşvet iddialarında bulunan Sinan Aygün hakkında, savcılığa "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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