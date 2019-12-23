Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız
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Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki rant ve rüşvet tartışmalarına da değinen İmamoğlu, "Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın her zaman yanındayız" dedi.

23.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12
Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , İBB'de 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu açıklamalarında ve arasındaki rant ve rüşvet tartışmalarına da değinerek Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

"YAVAŞ'A YAPILANI KINIYORUM"

Bu saldırıların Ankara'da gelenek haline geldiğini belirten İmamoğlu, "Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası, acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim" şeklinde konuştu.

YAVAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sabah, rüşvet iddialarında bulunan Sinan Aygün hakkında, savcılığa "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.


Haber Videosu

: Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız
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