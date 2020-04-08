Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Magazin, Güncel

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fenomen dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peric'in "Dizide başka bir şehir olsaydım İstanbul" olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" diyerek destek verdi.

08.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

Geçtiğimiz hafta 4. kısmı yayınlanan İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel, sosyal medyada da Türk izleyicilerin gündeminde. Dizide Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, yaptığı açıklamayla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

İMAMOĞLU DESTEK VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Darko Peric'in "La Casa de Papel'de Helsinki olmasaydım, İstanbul olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" şeklinde yorumda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

NE OLMUŞTU?

İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki', Katalan devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

Haberin Videosu:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

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