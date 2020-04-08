Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fenomen dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peric'in "Dizide başka bir şehir olsaydım İstanbul" olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" diyerek destek verdi.

Geçtiğimiz hafta 4. kısmı yayınlanan İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel, sosyal medyada da Türk izleyicilerin gündeminde. Dizide Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, yaptığı açıklamayla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. İMAMOĞLU DESTEK VERDİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Darko Peric'in "La Casa de Papel'de Helsinki olmasaydım, İstanbul olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" şeklinde yorumda bulundu.