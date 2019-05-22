Ekrem İmamoğlu, Google'dan Reklam İçin İsmini Satın Alan Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi

Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini Google'dan satın almasına ilişkin "Herkese bir faydamız var. İsmimizin peşinden gelsinler" dedi.

Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, reklam için adının Binali Yıldırım tarafından alınması ile ilgili soruya " Herkese faydamız var. Bizim ismimizin peşinden gelsinler" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Küçükkaya " Google'da Ekrem İmamoğlu yazınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklamı çıkıyormuş doğru mu?"diye sordu. İmamoğlu ise bu soruya gülerek "Doğru, arkadaşlarımız tespit etti. Öyle yapılabiliniyor. Olsun herkese bir faydamız var. Güzel şeyleri kullansınlar. İsmimizin peşinden gelsinler" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini reklam için Google'dan satın aldığı ortaya çıktı.

Seçim kampanyasında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganını kendisine uyarladığı için eleştirilen Binali Yıldırım'ın, Google reklamlarında Ekrem İmamoğlu adını kullandığı ortaya çıktı.

Siyasetteki rekabet, teknolojinin nimetlerinden faydalanırken de kıyasıya sürüyor. AK Parti'nin seçim kampanya ekibi, Google Ads reklamlarında "Ekrem İmamoğlu" kelimesini satın alarak reklama çıktı.