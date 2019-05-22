Ekrem İmamoğlu, Habertürk'ün "Gelin Karşılıklı Tartışın" Çağrısına Yanıt Verdi

Habertürk TV, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaparak "Gelin özgürce karşılıklı tartışın" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, yol haritasını açıkladığı toplantıda çağrıya cevap vererek "Ben talimatı vatandaştan alırım. Vatandaş 'Tartışın' diyor" dedi.

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, dün Habertürk TV adına Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a çağrı yaptı. Yılmaz, "Gelin tarafsız platformda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım" dedi.

"VATANDAŞ 'TARTIŞIN, KONUŞUN' DİYOR"

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimlerine ilişkin yol haritasını paylaştı. Burada çağrıya yanıt veren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin demokrasi tarihine hep birlikte damga vuracağız. Vatandaştan başka kimseden talimat almayacağız. Altını çiziyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Televizyonda tartışalım mı? Ben vatandaştan talimat alırım. Vatandaş 'Tartışın, konuşun'. Başkası kimden talimat alıyor bilmiyorum. Ben vatandaştan talimat alıyorum. Vatandaştan talimat aldığımızı unutmayacağız. Vatandaşın karşısında haddimizi bileceğiz. Particilik değil belediyecilik yapacağız."

BİNALİ YILDIRIM HENÜZ CEVAP VERMEDİ

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Habertürk TV'nin çağrısına henüz cevap vermedi. Yıldırım eğer olumlu cevap verirse Türk televizyonculuk tarihe geçecek bir program olacak. Şimdiye kadar liderler, sadece 3 kez TV programında tartıştı.