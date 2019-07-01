Ekrem İmamoğlu FSM'deki çalışma için çözümü açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınında gazeteci Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul'un her noktasında İBB'ye ait noktalar var. Kullanıma uygun olan yerler, amacının dışında yerler var. Hızlıca bunlara yönelik tasarruflarımız olacak İstanbul lehine. Burası malum 18 günlük süreçte kapalı bir çalışma ortamı yaratalım istediğimizde Saraçhane'deki binadan buraya geldik. Tarihi yarımadanın Güneydoğusu'nda, etkili bir nokta. Kapalı cephe.

Tunus'a göç eden önemli bir devlet insanının. 18. yy'da büyük bir yangında kullanılamaz hale geliyor. Uzun zaman kötü bir koşulda duruyor. Sayın Kadir Topbaş döneminde tadilat süresi var. Bunun gibi yapıları tanıtmak aslında. İnsanlar bu tip tarihi eserleri görüyor. Turizmin, bir takım sivil hayatın etkin olarak kullanacağı alanlar olarak gündeme gelmesi mümkün olacak."

ULAŞIM ÇÖZÜMÜ

"Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz dönüş yok. Seçimden sonra ertelenen tamirat süresi olduğu belirtildi. Yoğun bir trafik yarattı FSM'nin bakımı. Özellikle 3 buçuk saat trafikte kalan insanlar. Üzücü. Görevimin ilk mesai gününde toplantı yaptık. Çalışmaları yapmışlar, basına duyurdular.

Yapacağımız hususlar var. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattını kış tarifesinin üzerine çıkarttık. Deniz yolunu artırdık. İlave vapur temini ile sayının artırılması konusunda gerekli girişimler olsun dedik.

3. köprüde indirimli geçiş sağlanırsa insanlar orayı tercih edebilir. Yoğunluk azaltılabilir. FSM'de özellikle ek şerit uygulamasına geçilecek. Yoğunluk ek şerit uygulamasıyla yoğunluk olan saatlerde bir nebze azaltılacak.

Karayolları'ndan olan beklentimizi de arkadaşlarım paylaştılar. Geri dönüş olursa vatandaşımıza fayda sağlar diyoruz.

Paralel deniz ulaşımı konusunda bazı ulaşımcıların, geçmiş dönemdeki yetkililerin negatif bakışları olduğunu biliyorum. Kendileriyle görüşmüştüm. Bu ulaşımın nefes aldıracak olduğunu ifade etmiştim. Paralele sıcak bakmıyorlar. Doğu-batı aksında bu erişimin faydalı olacağına inanıyorum.

Kritik nokta deniz ulaşımın başladığı yere insanların kolay inebilmesi. Erişimi sağlayamıyorsanız deniz ulaşımı anlamlı olmayabilir.

Entegre ulaşım sisteminde denize erişimi kolaylaştırıcı hatlarımız olacağını açıklamıştık."

"AK PARTİ RANDEVU VERMEDİ"

"23 Haziran'da ki sandık sonucu Sayın Erdoğan'ı bile rahatlatmıştır.

Japonya'daki toplantılara baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın rahatladığını gördük ben öyle düşünüyorum.

Mazbatamızı perşembe günü aldık. Güzel anlarımız oldu. Toplama hitap ettik. Sayın Valimizle devir işlemi yaptık. Bu esnada devletimizin gelenekleri var. Valimizle buluştuk. Yarın garnizon komutanımızla buluşacağım. Yarın il başkanlıklarıyla da görüşme trafiğini devam ettireceğim.

Bütün meydanlar da partizanlığı bu binalardan söküp atacağım demiştim. Bu bir realite. Bunun bitmesi lazım. A partisi yaptı B partisi de yapıyor… Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Arkadaşlarıma dedim arayın bütün partileri randevu isteyin dedim. İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ile randevu alındı. MHP'den henüz geri dönüş alamadık. Ak Parti randevu vermedi.

Arkadaşlarıma söyleyeceğim yarın randevu almakta ısrar edin diye. Bu millete öyle söz verdim. Randevu vermeseler de görüşeceğim. Ulaşımla ilgili mini bir dokunuş yaptık. Bütün bunları çözmek hizmet yarışı. Siyasi partilere her yönüyle bağlılık yanlış. Siyasi partiler hizmet için araç. Toplumsal menfaati gözetmek zorundayız. Gözetiyoruz."

GENEL SEKRETER ATAMASI

Ekrem İmamoğlu Genel Sekreter'in kim olacağını yönelik sorulan, "Genel Sekreter olarak tanınmış bir CEO'yu atayacağınız söyleniyor ne dersiniz?" sorusuna, "Gayet tabi" yanıtını verdi.

İmamoğlu Yavuz Erkut için şunları ifade etti;

"Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız.

Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var.

Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş.

Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var."